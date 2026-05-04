Passanten haben an der L474 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Höheinöd einen herrenlosen Hund gefunden. Entdeckt wurde das Tier am Samstag, 2. Mai, gegen 7.40 Uhr, laut Polizei im Bereich der dortigen Bushaltestelle. Es handelte sich um einen grauen Yorkshire-Mix, der stark verwahrlost war und vermutlich ausgesetzt wurde. Eine Tierärztin behandelte das Tier, anschließend kam es in die Obhut des Tierschutzes. Gegen den bislang unbekannten Täter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter 0631 36915499 entgegen.