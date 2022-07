Zwei Jahre lang hatte was gefehlt: Partystimmung Ende Juli beim Dorffest in Thaleischweiler-Fröschen. Das machten die zahlreichen Besucher bei der 34. Auflage am Wochenende deutlich. Das dreitägige Dorffest war ein Besuchermagnet.

Zum Start am Freitagabend genossen viele die laue Sommernacht. Am Samstag strömten die Besucher früh zahlreich auf den Festplatz, um bei der Party mit der Band Krachleder dabei zu sein. „Sie wollten nicht nach Hause“, verriet Bürgermeister Thomas Peifer bei der offiziellen Eröffnung, dass bereits bei der After-work-Party zum Auftakt die Freude riesig war, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder miteinander feiern zu können. „Es war eine sehr entspannte Atmosphäre“, beschrieb Jens Schweizer vom TV Thaleischweiler (TVT) den gelungenen Start. Auf dem Turnerplatz verwies die TVT-Vorsitzende Inge Helfrich darauf, dass das Dorffest wieder mit Erfolg auf der großen TVT-Wiese gefeiert wurde.

„1200 Quadratmeter fester Boden unter den Füßen“, beschrieb Peifer beim Fassanstich gemeinsam mit Theo Seegers aus der französischen Partnerstadt Presles, was an Holzbohlen verlegt wurde, um trockene Füße zu garantieren. Aber Regen war kein Thema. Bei sommerlichen Temperaturen versorgten unter anderem Reiner Kaufmann, Tom Wafzig und Michael Kisiel vom AC Thaleischweiler Gäste mit kühlen Getränken. Wie die Helfer neun weiterer Vereine und die örtlichen Gastronomiebetriebe. „Das hilft natürlich auch unserer Vereinskasse“, freute sich Kaufmann nach zwei Jahren (Einnahme-)Pause.