Wer im Dietrichinger Dorfgemeinschafts- oder Brunnenhaus eine Party feiern will, muss künftig tiefer in den Geldbeutel greifen.

Fürs Dietrichinger Dorfgemeinschaftshaus (DGH), das Brunnenhaus sowie den Brunnenplatz gibt es eine neue Gebührenordnung. Dies hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Einziger Änderungspunkt: Die Reinigungskosten steigen. Waren es bislang 17 Euro pro Stunde, werden künftig 30 Euro pro Stunde fällig. Dietrichingens Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang begründet das mit dem inzwischen höheren Stundensatz aus dem Tarifvertrag.

Seit April 2023 dürfen auch Nicht-Dietrichinger das Dorfgemeinschaftshaus und den Brunnenplatz für private Feiern buchen. Damals hatte der Rat zudem beschlossen, dass die Gebühr im DGH für den kleinen Saal plus Küche 100 Euro beträgt, der große Saal plus Küche kostet 150 Euro. Wer das komplette DGH mieten möchte, zahlt 250 Euro. In den Gebühren enthalten sind die Kosten für Strom und Wasser. Auch der Brunnenplatz und das dazugehörige Brunnenhaus können für Veranstaltungen gemietet werden.