Ab Mitte März gilt in der Durchfahrt des Ortsteils Höhmühlbach ein Parkverbot an beiden Seiten der Straße.

Grund sind Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Höheischweiler. Die Strecke über die Pirmasenser Straße, die Ortsdurchfahrt Höhmühlbachs, dient in der Zeit als Umleitungsstrecke.

Wie Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD) bekannt gab, gilt das Parkverbot beidseitig ab dem 18. März und soll bis in den Dezember 2025 Gültigkeit haben. Im Ort gilt seit einiger Zeit Tempo 30. Hintergrund ist der schlechte Zustand der Straße.

Gespräche mit dem LBM

Das könnte demnächst auch der Fall in der Hauptstraße im Ortsteil Rieschweiler der Fall sein. Die L 477, wie die Straße auch heißt, ist in einem schlechten Zustand, monierte Ratsmitglied Winfried Stalter (SPD). Das Thema sei bekannt, sagte Roschy, der das Thema Tempo 30 für die Hauptstraße an den zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) herantragen will. Wie der Erste Beigeordnete Heino Schuck (SPD) berichtete, ist für den 19. März das Jahrestreffen der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben mit dem LBM geplant. Dort sollen die Zustände weiterer Straßen in der Verbandsgemeinde, aber auch in der Ortsgemeinde thematisiert werden, etwa der der K 15, die von Höhmühlbach in Richtung Pirmasens führt.