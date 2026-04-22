Parkende Autos sorgen in der Hauptstraße für Ärger. Eine Lösung kostet vor allem eines: Zeit. Wieder wirft ein Parkverbotsschild Fragen auf.

Über parkende Autos in der Hauptstraße hat der Rat in der Sitzung am Montag ausführlich diskutiert. Wie Ortsbürgermeister Georg Eitel informierte, liegen Beschwerden von Bürgern vor, die vor allem die Parksituation in den beiden Ortseingangsbereichen in Richtung Dahn und zur B10 hin kritisieren. Parkende Fahrzeuge behinderten den fließenden Verkehr, stünden zudem oftmals auf dem Gehweg. „Ich muss den Einwänden zustimmen“, sagte Eitel. Es ergebe keinen Sinn, einerseits die bestehende 30-Stundenkilometer-Begrenzung anzuordnen und andererseits den fließenden Verkehr zu unterbrechen, indem ständig gehalten und angefahren werden müsse. Das provoziere auch gefährliche Situationen im Begegnungsverkehr.

Wieder Parkverbotsschild aus dem Nichts

Vor einigen Monaten waren Parkverbotsschilder aufgetaucht, die niemand installiert haben wollte und für die es auch keine verkehrsrechtliche Anordnung gab – zumindest war keine auffindbar. Die RHEINPFALZ hat zudem festgestellt, dass an einem Parkverbotsschild Hand angelegt worden war: Der Verbotsbereich war durch Aufmalen eines täuschend echt aussehenden Pfeils von Unbekannten verlängert worden. Jetzt gibt es ein neues Schilderproblem: Ein Parkverbotsschild wurde in Höhe der Hauptstraße 21 aufgestellt. „Mal gespannt, ob es hierfür eine Anordnung gibt“, sagte Eifel.

Die grundsätzliche Problematik soll nun in Absprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Hauenstein gelöst werden. Die Behörde ist für Halten und Parken innerhalb geschlossener Ortschaften zuständig, auch bei der B427. Der Rat hat beschlossen, die Vorschläge des Ordnungsamtes abzuwarten, damit ein ganzheitliches Halte- und Parkkonzept entlang der vielbefahrenen Hauptstraße entwickelt werden kann. „Ich würde es gern erleben, bevor ich in Rente gehe“, merkte Ratsmitglied Heiko Kustes süffisant an.