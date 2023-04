Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Heltersberger Gemeinderat hat die Änderung des Bebauungsplans „Auf der Wurzel/Im Flur“ abgelehnt. Vorausgegangen waren zwei Gerichtsverfahren, ein großes Banner, das wochenlang verkündete, dass Bürgermeister und Rat den Bau von Parkplätzen verhindern, ein Park-Chaos in der Hauptstraße und in der Folge Einschränkungen der Parkmöglichkeiten in der Hauptstraße.

Auslöser des Streits war, dass der Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens eine Wiese innerhalb des Bebauungsplanes „Auf der Wurzel/Im Flur“ zu einem