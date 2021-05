Parken, insbesondere auf der Straße, ist in Gemeinden oft ein kontrovers diskutiertes Dauerthema. Die Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen sorgt für etwas Entspannung bei der Situation in der Hauptstraße. Der Parkplatz, der dort angelegt wurde, wo früher das Haus mit der Nummer zehn stand, ist fertiggestellt.

„Es kann geparkt werden“, sagte Bürgermeister Thomas Peifer (CDU), als er sich gemeinsam mit Thomas Schatton von der Bauabteilung die Fläche anschaute, die eine weitere Sichtachse von der Hauptstraße hoch zur katholischen Kirche freigibt.

22 Stellplätze sind entstanden, die, wenn der Betrieb wieder normal läuft, von den Besuchern der Spielscheune und des derzeit in Entstehung befindlichen Dorfgemeinschaftshauses genutzt werden können. Die Parksituation in der Hauptstraße soll damit verbessert werden. Kunden umliegender Geschäfte soll bequemes Parken ermöglicht werden.

„Wir sollten noch mal darüber sprechen, ob alle Parkplätze als Dauerparkplätze bereitstehen oder ob es Plätze gibt, deren Nutzung zeitlich eingeschränkt wird“, regte SPD-Fraktionssprecher Heiko Bauer bei der Ratssitzung an. Es wurde relativ schnell deutlich, dass die unteren Parkplätze „zumindest tagsüber zeitlich beschränkt nutzbar sein sollten“, wie Niklas Hunsicker (SPD) vorschlug. Für die Parkplätze oben zur Kirche hin soll es keine zeitliche Beschränkung geben.

Untere Fläche für Kurzzeitparker

Grundsätzlich sei er für die Begrenzung, so CDU-Fraktionssprecher Florian Auer. Er frage sich aber, ob man die Situation nicht erst mal beobachten sollte, ehe man sich endgültig festlegt. „Da muss man nichts mehr beobachten. Ich sehe das jeden Tag und kann die Situation schildern“, sagte der Beigeordnete Ludwig Mayer (SPD). Mitarbeiter umliegender Firmen stellen auf dem Parkplatz ihre Autos ab. Um den kürzesten Weg zu haben, parken sie nachvollziehbarerweise auf den unteren Plätzen. „Unten ist der Parkplatz dauerhaft voll, oben deutlich leerer“, skizzierte Mayer die Situation. Diese unteren Plätze sollen aber zum Beispiel den Geschäftskunden dienen.

Der Rat einigte sich darauf, dass auf den unteren sechs Stellflächen bei der Einfahrt zwischen 8 und 17 Uhr maximal zwei Stunden geparkt werden darf. Auf den oberen Plätzen wird die Parkzeit nicht beschränkt. Das gilt auch für die Behindertenparkplätze.

Künftig weniger Parkplätze auf der Straße

Aktuell darf in der Hauptstraße, eine Einbahnstraße, noch auf der Fahrbahn geparkt werden. Allerdings wird die Straße im Zuge der laufenden Städtebausanierung ausgebaut. Die Arbeiten für die Erneuerung des Kanals und der Wasserleitungen sind angelaufen. Im Zuge des Ausbaus werden Stellflächen am Straßenrand ausgewiesen, auf denen dann noch geparkt werden darf. Die Anzahl der Parkplätze wird sich dadurch deutlich reduzieren, die 22 Stellflächen auf dem neu geschaffenen Platz an Bedeutung gewinnen. Das ist auch so beabsichtigt. Eine Maßgabe bei der Erneuerung der Hauptstraße ist, den Autos mittelfristig keinen Vorrang mehr einzuräumen, sondern eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer zu erreichen.

Die 22 Stellflächen werden für das Dorfgemeinschaftshaus von Bedeutung sein, denn ist dessen Hof des Gemeinschaftshauses erst einmal erneuert, darf dort nicht mehr geparkt werden. Da sich der Platz in Sichtweite des Hauses befindet, wurde bei der 200.000 Euro teuren Herstellung der Fläche mit Sandstein gearbeitet, der sich auch am Dorfgemeinschaftshaus wiederfindet. Kauf und Abriss des Hauses Nummer zehn, das für den Platz weichen musste, sind in den Kosten nicht enthalten. Der Rat war sich einig, dass das eine wichtige Investition in die Infrastruktur war. „Wir haben aber auch eine Verbindung zur katholischen Kirche geschaffen“, erläuterte Peifer beim Ortstermin. Wer oben parkt, kann die Kirche bequem über eine Treppe erreichen.

Anlieger dürfen Zufahrten anlegen

Der Ortstermin war zudem notwendig, weil Anlieger, deren Grundstücke an die Parkfläche angrenzen, erkannt haben, dass ihnen über den Platz eine gute Zufahrtsmöglichkeit zu ihrem Eigentum ermöglicht wird. „Wir haben Anfragen von Anliegern, die gerne eine Zufahrt vom Parkplatz zu ihrem Grundstück anlegen wollen“, erläuterte Peifer. Der Gemeinderat gab am Dienstag grünes Licht für die Pläne, da die Zufahrten nicht über neu geschaffene Parkplätze errichtet werden.