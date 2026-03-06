Auf dem Gelände Peter Groß auf der Biebermühe, ehemaliges „Küntzler“-Anwesen, soll in dem Dreieck der B270 zur Einmündung nach Thaleischweiler-Fröschen ein Parkplatz für Firmenangehörige und Besucher entstehen. Der Rat hat der Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt und beim Bebauungsplan Peter-Gross-Areal keine Bedenken.

„Schön wäre, wenn die Fläche nicht komplett versiegelt wird“, merkte Denise Peifer an. Ortsbürgermeister Rainer Peifer meinte: „Früher oder später müssen dem Zweckverband Rechte übertragen werden.“ Wie die Detailplanungen für die Gewerbefläche aussehen, ist bisher im Rat nicht bekannt. Peifer merkte dazu an, dass viel Aufwand betrieben worden sei, die Umwelt- und Naturschutzbelange zu erfüllen.