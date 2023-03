Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in Battweiler und Winterbach sind Pakete des Online-Versandhandels Bonprix in den Wald geworfen worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen lagen die Pakete am Battweiler Heckenplatz sowie entlang der Maisfelder am Herrenwalderhof bei Winterbach. Vor Ort waren die Kleidertüten jedoch nicht mehr aufzufinden.

Die im Maßweiler Wald abgeladenen Bonprix-Pakete sind kein Einzelfall. Gestern Morgen meldete sich ein Winterbacher bei der RHEINPFALZ und erklärte, dass seiner Frau bei einer ihrer Kleider-Bestellungen