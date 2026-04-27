Im Streit um den Steg am Hauensteiner Paddelweiher geht es offensichtlich um etwas ganz anderes als einen simplen Bootssteg.

Wer das seit drei Jahren dauernde Gezerre um den neuen Bootssteg am Paddelweiher verfolgt, muss sich fragen, ob die Ratsmitglieder noch wussten, worum es geht, als sie sich in der Ratssitzung schon fast angeschrien haben. Hier soll kein Bootssteg für einen Jachthafen errichtet werden. Der Paddelweiher ist 250 Meter lang und maximal 50 Meter breit. An dem Steg werden ein paar Tretboote festgemacht. Mehr nicht. Wieso das Ding dann 70.000 oder gar 140.000 Euro kosten soll, bleibt das Geheimnis der einstigen und heutigen Gemeindeführung.

Der Grund für den Zoff dürfte im Machtverlust für die CDU und der Betriebsübernahme der Paddelweiherhütte mit Bootsverleih durch Ortsbürgermeister Steffen Mellein (Wählergruppe Hääschde) liegen. Der Wahlgewinner wird also die Boote verleihen, die von dem neuen Steg in See stechen. Der läppische Steg ist damit das ideale Objekt, um die Fetzen fliegen zu lassen.

Die Hauensteiner können froh sein, dass die Ratsmitglieder auf diese Art und Weise nur um den Steg streiten – und nicht um wirklich wichtige Dinge wie Kitas, Stromversorgung oder Straßenausbau. Ungeachtet dessen muss am Steg langsam etwas passieren. Teile des jetzigen Stegs stehen schon unter Wasser. Die Gemeinde hat hier eine Verkehrssicherungspflicht. Also: entweder sperren oder endlich in die Puschen kommen.