Die Post-Logistiktochter DHL hat am Lidl-Markt in der Zweibrücker Straße am Rodalber Neuhof eine Packstation mit 72 Fächern in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr DHL-Postpakete abholen und Frankiertes verschicken.

Laut Bernd Dietrich, Beauftragter der Deutschen Post, wurden die Zahl solcher Packstationen in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren auf gut 8.500 Automaten verdoppelt und ältere Modelle ausgetauscht. Das Interesse daran sei groß. „Deshalb werden die Planungen nach oben angepasst.“ Statt der zunächst geplanten 12.000 Packstationen werde DHL bis Ende 2023 rund 15.000 Packstationen bereitstellen. Dietrich: „Das sind dann 3000 gelbe Automaten mehr als bisher für diesen Zeitraum geplant.“

Kunden können Päckchen und Pakete zudem in 24.000 Filialen und Paketshops abgeben und annehmen. Online gekaufte Versandmarken könne man sich in Filialen, Paketshops, an Packstationen sowie vom Briefträger ausdrucken lassen. Dieser nimmt frankierte Pakete sofort mit.

Info

Anmelden kann man sich für den kostenlosen Packstation-Service unter www.dhl.de/packstation. Für den Empfang von Paketen an der Packstation brauchen Neukunden die DHL-Paket-App. Um Päckchen und Pakete an der Packstation zu versenden, ist keine Registrierung nötig.