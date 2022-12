Das Ehepaar Ursula und Thomas Kohler hört Ende des Jahres nach 15 erfolgreichen Jahren als Pächter der Reitanlage Hofgut Kuffenberg in Merzalben auf. Einen neuen Pächter gibt es bereits: Philipp Roth übernimmt und wird ab Januar seinen eigenen Betrieb führen.

Bürgermeister Michael Köhler informiert dazu, dass der Gemeinderat der Veränderung zugestimmt hat. Dies, so Köhler, sei in beiderseitigem Einvernehmen mit der derzeitigen Pächterin Ursula Kohler, geregelt worden. Die gute Nachricht: Die Einsteller können allesamt auf der Anlage verbleiben. Auch die bisherigen Arbeitnehmer werden übernommen. Der Reitbetrieb wird durch Lea Wolframm, die Lebensgefährtin von Philipp Roth, fortgeführt und neu ausgerichtet.

Einen Schwerpunkt legt Wolframm darauf, dass insbesondere Reitstunden für Erwachsene und Kinder, Bodenarbeit- und Horsemanshiptraining sowie auch geführte Ausritte ab dem neuen Jahr angeboten werden. Perspektivisch soll auch ein Naturtrail die Trainingsmöglichkeiten erweitern. Damit werden wieder mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für jung und alt geboten, freuen sich die neuen Pächter. Interessenten können sich ab sofort mit Lea Wolframm wegen Reitstunden in Verbindung setzen. Auf Ihrer Website sind noch weitere Infos und Kontaktdaten zu finden.

Freilandeierverkauf geplant

Die neuen Pächter wollen die Anlage weiter ausbauen, umgestalten und ergänzen, was auch die Pferdehaltung und den Pensionsbetrieb sicherlich effizienter machen werde, befinden Roth und Wolfram. Ebenso soll der Betrieb einen landwirtschaftlichen Hintergrund bekommen, der beispielsweise auch ein Hühnermobil mit Direktverkauf von Freilandeiern beinhalten soll. Da die neuen Pächter die Anlage in Vollzeit betreiben werden, könnten viele bestehende Potenziale besser genutzt werden.

Philipp Roth und Lea Wolframm sind seit Mitte November auf der Anlage zu erreichen und von Bad Hersfeld in die Südwestpfalz auf den Hof umgezogen. Durch das Engagement des Ehepaares Kohler in den letzten 15 Jahren ist auf dem Kuffenberg eine pferdegerechte und idyllisch gelegene Anlage entstanden, die für die Nachfolger alle Möglichkeiten der Reiterei eröffnet, stellen die neuen Pächter heraus. So seien die meisten Einsteller schon viele Jahre mit ihren Pferden Kunden der Anlage. Außerdem, so versichern die Kohlers, würden sie auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.