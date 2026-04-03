Die Waldhäuser jagen sich gegenseitig die Pächter ab: Das Naturfreundehaus in der Horbach verliert Pächterin Maria Koul, die ins PWV-Waldhaus Drei Buchen wechselt.

Im September vergangenen Jahres war für Wolfgang Herl, Vorsitzender der Pirmasenser Naturfreunde, die Welt wieder in Ordnung. Mit Maria Koul, die sich selbst gerne Mina nennt, hatte er eine Pächterin gefunden, die für ein volles Haus in der Horbach sorgte, nachdem mehrere ihrer Vorgänger das Handtuch geworfen hatten. „Ich lobe sie noch heute für ihre Kochkunst“, versichert Herl, der selbst seit August 2024 im Horbachhaus wohnt. Über das Kochen hinaus scheint es aber irgendwann nicht mehr so gut zwischen Herl und Koul funktioniert zu haben. Dem Vernehmen nach habe es unterschiedliche Auffassungen zum Betrieb des Hauses gegeben.

Und dann war da noch der Vorsitzende des Pirmasenser Pfälzerwaldvereins (PWV), Dieter Walk, der dringend einen neuen Pächter für das Waldhaus Drei Buchen suchte. Laut Herl war Walk öfter zu Gast im Horbachhaus und habe Koul letztlich abgeworben. Walk bestätigt, dass er schon länger mit Koul in Kontakt gestanden und sich bei mehreren Besuchen von der guten Führung des Hauses und der „exzellenten Küche“ Kouls überzeugt habe. „Sie kann sehr gut kochen“, schwärmt der PWV-Vorsitzende. Vom Leberknödel bis zum Steak habe alles Hand und Fuß, so Walk, der sehr froh ist über den Wechsel der Pächterin aus der Horbach zu den Drei Buchen. Aktuell räumt Koul ihre Sachen aus dem Horbachhaus und will sich zum Wechsel noch nicht äußern. Laut Walk will sie auf jeden Fall zum 1. Mai in Drei Buchen eröffnen. Er hoffe, dass es schon vorher klappt.

Maria Koul wechselt als Pächterin vom Horbachhaus zum Waldhaus Drei Buchen. Foto: Klaus Kadel-Magin

Noch im Mai will der Pfälzerwaldverein die marode Toilettenanlage im Waldhaus Drei Buchen sanieren. Fördergelder – unter anderem von der Rheinberger-Stiftung – seien bereits zugesagt, aber noch nicht auf dem Konto. Dann sollen die Arbeiten in den Toiletten starten, womit die Hütte auch wieder auf den neustem Stand gebracht werde.

Wolfgang Herl indessen ist zuversichtlich, bald einen Nachfolger für Koul zu finden. Es gebe schon Interessenten. Zu Ostern bleibt allerdings in der Horbach wie bei den Drei Buchen noch die Küche kalt.