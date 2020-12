Wie Lembergs Bürgermeister Martin Niebuhr in der Gemeinderatssitzung berichtete, wollte der neue Pächter der Burgschänke am 1. Dezember mit dem Betrieb starten. Die Renovierungsarbeiten seien inzwischen abgeschlossen, informierte Niebuhr. Der Pächter habe sogar schon für einen Tag geöffnet gehabt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen stehe der Gastronom, dessen Name Niebuhr noch nicht verraten wollte, in Warteposition. Er hoffe, dass der Lockdown bald ende und er eröffnen kann.