Die Pfarrei Heiliger Petrus wird über Ostern auch Präsenzgottesdienste anbieten.

„Als Kirchengemeinde stehen wir hier in einer besonderen Verantwortung für die Sicherheit der Gottesdienstbesucher, derer wir uns durchaus bewusst sind“, sagt Pfarrer Thomas Becker. Man habe sich im Pastoralteam, im Pfarreivorstand und auf Dekanatsebene mehrmals in Videokonferenzen ausgetauscht und die Entscheidungen nicht leicht gemacht.

In Dahn hat man sich für eine Mischung aus Präsenz- und Videogottesdiensten entschieden, führt dies aber nur an einem Ort durch. Die Gottesdienste an Palmsonntag bleiben wie im Pfarrbrief angekündigt. Die Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag werden als Live-Stream-Gottesdienste aus der Dahner Kirche übertragen. Es ist der zentrale Gottesdienstort der Pfarrei, die Internetverbindung ist gut und der technische Aufwand ist relativ gering.

Dabei gibt es jedoch einen Kompromiss. Diese Live-Stream-Gottesdienste werden auch als Präsenzgottesdienste angeboten. Das bedeutet, dass eine gewisse Anzahl von Gläubigen in Dahn anwesend sein kann. Voraussetzung ist aber eine Anmeldung im zentralen Pfarrbüro in Dahn. In allen anderen Orten entfallen die Gottesdienste. „Wir bedauern alle diesen Kompromiss, aber die Lage der Dinge hat uns dazu gezwungen“, so Becker.

Die Gottesdienste beginnen am Gründonnerstag um 19 Uhr, am Karfreitag um 15 Uhr, am Karsamstag um 19 Uhr und am Ostersonntag um 10.30 Uhr.