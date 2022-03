Die CDU Hornbachtal lädt wieder zur Osterhasensuche ein – ein Fotorätsel mit Schokohasen als Preise.

Die CDU hat am Wochenende Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach Osterhasen fotografiert. Die Fotos sind unter facebook.com/cduhornbachtal zu sehen. Wer im Hornbachtal wohnt und erkennt, wo eines der Fotos gemacht wurde, kann mitmachen und bekommt am Karsamstag einen Schoko-Hasen gebracht. Dafür muss man bis Karfreitag, 12 Uhr, ein Foto des Standortes schicken – per E-Mail an info@cdu-hornbachtal.de oder per Whatsapp an 06338 9945452 (diese Festnetznummer muss man zuvor in den Kontakten speichern). Das Foto sollte den gleichen Ausschnitt zeigen, wie das Osterhasenfoto. Wer mitmacht, muss seine Adresse angeben, um den Schokohasen zu bekommen.