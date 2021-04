Der Osterhase ist bei den „Hawe“, wie die Einwohner von Clausen genannt werden, einmal quer durch den Ort gehoppelt – und hat 650 Haushalte mit je vier Schokoladeneiern beschenkt. Die Idee zur Osterüberraschung hatte Gerhard Ludy, Sprecher der Gruppe „Wir für Clausen“. Der Pirmasenser Schokoladenhersteller Wawi spendete die Eierchen: Ruckzuck standen Körbe voller bunter Süßigkeiten in Ludys Wohnung. Genug, um 650 Haushalten jeweils vier Eier zu schenken. Sie wurden in Tütchen gepackt, und die „Clauser Hawefrauen“ schrieben einen Ostergruß dazu, versehen mit dem Wunsch: „Bleiben Sie gesund“. Wie es Brauch ist, schmückten die Hawefrauen den Hawebrunnen mit österlicher Dekoration. Sieben Zwei-Mann-Gruppen verteilten die Tütchen coronakonform an jeden „Hawer“ Haushalt. Als Dank seien kleine Spenden geflossen, berichtet Ludy. Seine Gruppe wolle das Geld wiederum für Clausen verwenden.