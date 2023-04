Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag, 2. April, riecht es in der Hauensteiner Schuhmeile nicht nur nach Leder und Schuhen, sondern auch nach frisch geröstetem Kaffee. Zur Eröffnung des neuen Ossi-Geschäfts Ossi-Outdoor in der Industriestraße 3 (Schuhmeile) zaubert der bekannte Röstmeister Holger K. Blank (Blank Roast Kaffeemanufaktur) in seinem roten Kaffee-Mobil feine Kaffee-Kreationen für das Eröffnungspublikum.

Ossi, einer der ersten Protagonisten unter den Hauensteiner Schuhhändlern, die in den 90er Jahren den Strukturwandel zusammen mit Gemeinde und dem Werbekreis begründeten,