„Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Festakt zum 725. Ortsjubiläum sowie unser Heimatfest im August abzusagen.“ Das teilte Peter Spitzer, Bürgermeister von Donsieders, mit. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Vorstand des Verkehrsvereins erfolgt. Das Heimatfest in Donsieders findet seit 43 Jahren traditionell am zweiten Augustwochenende statt. In diesem Jahr war am Eröffnungstag zusätzlich ein offizieller Festakt zur 725-Jahr-Feier der Ortsgemeinde geplant. Die Corona-Krise hat das durchkreuzt. Das Fest sei in jedem Jahr ein Besuchermagnet, die Einhaltung der Maßnahmen zum Eindämmung der Pandemie könnten dabei nicht gewährleistet werden, begründete Spitzer die Absage.

Dennoch wolle er die weitere Entwicklung genau beobachten. „Vielleicht ist im Spätherbst zumindest die Feier des Festaktes zum Ortsjubiläum möglich“, hofft er. Ansonsten müsse man die Feier im kommenden Jahr unter dem Motto „725+1“ nachholen.