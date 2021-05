Bilder für den Hilster Fotowettbewerb dürfen nicht mehr an die private E-Mail von Ortsbürgermeister Michael Ehrgott geschickt werden.

„Gut gemeint von mir war unser gemeindlicher Fotowettbewerb“, versichert der Hilster Ortsbürgermeister Michael Ehrgott in der letzten Ratssitzung.

Seit Wochen ergehe im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land im Amtlichen Teil unter Hilst die Aufforderung, zum Fotowettbewerb „Mein Hilst“ ihm als Ortsbürgermeister an seine private Mail oder per WhatsApp Aufnahmen zu übermitteln. So sollten in loser Folge im Schaukasten der Ortsgemeinde beim Dorfgemeinschaftshaus die schönsten Fotos ausgehängt werden.

Inzwischen habe sich jemand, so Ehrgott, beim Datenschutzbeauftragten der VG gemeldet. Demnach könnten die Bilder nicht privat an ihn übermittelt und auch nicht ausgehängt werden, solange mit dem Einsender kein Bildrechte-Nutzungsvertrag geschlossen sei. Daher müsse man auf einen Aushang verzichten und werde aus den eingereichten Fotos bis zu drei Preisträger ermitteln. Mit jedem der Preisträger werde dann ein Nutzungsvertrag geschlossen und eine Veröffentlichung vorgenommen.

Zuvor hatte der Rat eine Satzung über die Benutzung der Parkanlage sowie des Sport- und Spielplatzes „Am Dorfgemeinschaftshaus“ verabschiedet. Bislang gab es noch keine Benutzungsordnung. Sie enthält unter anderem ein Verbot des Dauerparkens auf dem Parkplatz. Wer gegen die Satzung verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit mit einer Bußgeldandrohung von bis zu 5000 Euro.

Sofort in Kraft gesetzt wurde die modifizierte und einstimmig verabschiedete Benutzungsordnung für den gemeindlichen Jugendzeltplatz. Festgeschrieben ist nun für die Benutzung des Platzes pro Tag und Person ein Entgelt von drei Euro, wobei der Gesamtbetrag mindestens 60 Euro umfassen muss. Bisher waren es 2,50 Euro und ein Mindestbetrag von 50 Euro. Außerdem entfällt zukünftig die Entrichtung einer Kaution.