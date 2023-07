Die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Thaleischweiler-Wallhalben sollen festlegen, wo sie auf ihrem Gebiet noch mögliche Entwicklungsflächen sehen.

So wird der neue Flächennutzungsplan, der zurzeit für die Verbandsgemeinde erstellt wird, demnächst alle beteiligten Ortsgemeinden beschäftigen. Deren Rückmeldungen sollen in den Plan einfließen, sagte Nico Eicher von der Bauverwaltung während einer Sitzung des Verbandsgemeinderates. Die Arbeiten am Projekt laufen. Die erste Herausforderung stehe kurz vor dem Abschluss: alle Pläne der beiden früheren Verbandsgemeinden rechtskonform zu digitalisieren. Hatte es doch in keiner der beiden früheren Verbandsgemeinden entsprechende digitale Pläne gegeben.