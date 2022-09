Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Winterbach wird noch im Oktober begonnen. Diese Neuigkeit verkündete Verbandsgemeinde-Werkleiter Joachim Becker dem Ortsgemeinderat Winterbach diese Woche. Eine Vollsperrung wird es auch geben.

Als erstes wird laut Becker eine neue Trinkwasserleitung von der Zufahrt Klosterbergerhof bis zur Brücke am Winterbacher Sportplatz verlegt, wo die Landesstraße nach Wiesbach abzweigt. Die alte Leitung sei marode. Vor allem werde man dadurch auch die großen Wasserverluste in Winterbach abstellen können, so der Werkleiter. Winterbach wird über den Erdbehälter beim Klosterbergerhof mit Trinkwasser versorgt, so dass man die neue Leitung auch an dieser Abzweigung miteinander verbindet. Von dort wird man sich weiter in Richtung Dorfkirche und Kindergarten vorarbeiten.

Die Baufirma Broschart und Göller aus Maßweiler hat den Auftrag erhalten. Sie hat bereits die notwendigen Rohre und sonstigen Materialien bestellt. Frühester Baubeginn könnte Mitte Oktober sein. Früher geht es nicht, weil die Leitplanken an der Straße nach Reifenberg erst angebracht werden müssen.

Ortsdurchfahrt wird voll gesperrt

Während der Bauphase, die laut Auftrag in 150 Werktagen abgeschlossen sein soll, wird die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Umleitung aus Oberauerbach und Großbundenbach erfolgt über den Niederhauser Berg, durch Battweiler in Richtung Reifenberg. Aus Richtung Wallhalben und den Höhendörfern Knopp-Labach, Biedershausen und Krähenberg wird über Wiesbach nach Zweibrücken umgeleitet. Mit der Schülerbeförderung und dem ÖPNV sind Einschränkungen für den Linienverkehr abgesprochen. Der Rohrgraben muss in der Straße in einen schwammigen bis flüssigen Untergrund verlegt werden, so dass Verkehr während der Bauzeit in der Baustelle ausgeschlossen ist. Zudem fehle laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) die notwendige zulässige Restbreite für eine einseitige Verkehrsführung mit Ampel.

Die Überprüfung des Untergrunds nach Munition oder Bomben aus dem Weltkrieg ergab im Sommer 24 verdächtige Stellen. Gespräche mit den ältesten Bewohnern Winterbachs ergaben, dass bei der Bombardierung Zweibrückens die Flieger auch über Winterbach Bomben abwarfen. Deshalb werde die Baufirma die Straßendecke und den Unterbau abgraben, damit genauer untersucht werden kann, wo Metall oder Weltkriegsmunition liegt. So soll verhindert werden, dass Baggerschaufeln Munition beschädigen.

Nach den Leitungen ist die Fahrbahn dran

Die Leitungen sollen in drei Abschnitten verlegt werden. Nach jedem Abschnitt wird es einen Druckversuch geben, ob die Leitungen dicht sind. Sobald die Hauptleitung verlegt ist, werden 35 Hausanschlüsse erneuert. Die Kosten für die Hauptleitung, rund 750.000 Euro, und die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze tragen die Wasserwerke. Das Reststück auf dem Eigentum der Anwohner bis zur Wasseruhr haben die Hausbesitzer zu zahlen. In den nächsten Tagen wollen die Wasserwerke alle Grundstücksbesitzer anschreiben.

Sind die Leitungsarbeiten abgeschlossen, wird die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 800 Metern abgefräst. Danach erhält sie eine neue Verschleißdecke in einem Guss. Dadurch will man erreichen, dass der neue Belag ganz eben und gut miteinander verbunden ist. Diese Arbeiten sind voraussichtlich im Sommer 2023 abgeschlossen. Die andere Hälfte der Ortsdurchfahrt Winterbach in Richtung Wallhalben wird vermutlich 2025/26 ausgebaut, zumindest hält der LBM das für realistisch.