Die Ortsdurchfahrt in Lemberg ist wieder frei befahrbar – oder zumindest fast: Die Bauarbeiten sind beendet. Jetzt wird der Verkehr mit Baustellenampeln geregelt, um die Autofahrer, die hoch zur Bergstraße wollen, kontrolliert einfahren zu lassen. Eine lange Wartezeit vor der vierphasigen Ampel ist möglich.

Im Februar gingen die Bauarbeiten los. Von einer zweimonatigen Vollsperrung der Ortsdurchfahrt wurde damals ausgegangen. Beim Bau ergaben sich jedoch Probleme, und die Corona-Krise kam noch dazu, wodurch die Strecke erst vor wenigen Tagen wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Aktuell ist die Ampel noch nötig, um wegen der Bauarbeiten in der Bergstraße die dortige halbseitige Sperrung zu regeln. Auch Fahrer, die gar nicht in die Bergstraße wollen, müssen an der Ampel warten.

In der Bergstraße wird noch länger gebaut. Der erste Bauabschnitt von der Ortsdurchfahrt bis zur Kirche soll im Oktober fertig sein. Im August beginnt hier der Straßenbau. Aktuell wird am Kanal gearbeitet. Im Januar folgt der zweite Bauabschnitt in der Bergstraße von der Kirche bis zum Schlossgässel.