Die Sanierung der Reifenberger Ortsdurchfahrt ist fast fertig und wird bald freigegeben, zumindest für die Reifenberger.

Nächste Woche wird der dritte Abschnitt zwischen Ortsmitte und Mühlweg asphaltiert, wie Bürgermeister Pirmin Zimmer dem Gemeinderat am Donnerstagabend berichtete. Die Arbeiten sind für Dienstag und Mittwoch geplant. Weil auch der Übergang zur Poststraße gemacht wird, wird die im oberen Teil zwischen Höhgasse und Hauptstraße am Mittwoch gesperrt. Die Schulkinder steigen morgens wie gewohnt an den Haltestellen in den Bus, steigen am Nachmittag aber an der Ersatzhaltestelle in der Poststraße aus.

Der neue Straßenbelag muss mindestens 24 Stunden aushärten, bis er wieder befahren werden kann. „Ich kann versichern, dass jeder illegale Nutzer mit Regressansprüchen belegt wird, wenn durch sein Fehlverhalten Schäden am Straßenbelag entstehen“, warnt Zimmer davor, die Sperrung zu ignorieren. Im Verlauf des Donnerstags wird der Abschnitt wieder für den Anliegerverkehr und die übrigen Reifenberger freigegeben. Andere Autofahrer müssen jedoch weiterhin die Umleitung durch die Kolbengartenstraße fahren, bis die Sanierung der Ortsdurchfahrt gänzlich abgeschlossen ist und auch Restarbeiten an den Gehwegen und am Kreuzgärtchen erledigt sind.

Bürgermeister ist immer noch sauer auf Autofahrer

Dass immer noch Autofahrer den Feldweg übers Kapellchen als Abkürzung nach Maßweiler fahren, ärgert den Bürgermeister nach wie vor. Innerhalb einer halben Stunde, so Zimmer, befahren rund zehn Autos den Feldweg, schon jetzt seien Straßenschäden im erst kürzlich von der Nachbargemeinde sanierten Straßenabschnitt erkennbar. Die Sanierung kostete rund 25.000 Euro. „Es verwundert, dass von dort noch keine Regressansprüche gekommen sind“, fügt Zimmer an. Der Bürgermeister hat dafür kein Verständnis, immerhin dauere der Umweg über die Ortseinfahrt vorbei an der Baustellenampel nur eine Minute länger. „Ich hoffe, dass sich diese Unsitte von selbst erledigt, wenn die Hauptstraße wieder durchgehend befahrbar ist“, sagt er.

Genauso sauer ist er auf Leute, die ihren Müll im und beim Dorf entsorgen: am Katzenfels, an der Auberghütte und am Glascontainer vorm Dorfgemeinschaftshaus. Bremsscheiben, große Glasteile, Farbeimer, Ölkanister, Sperrmüll und zuletzt sogar ein prall gefülltes Katzenklo finde man dort. „Das ist ein absolutes Unding“, sagt Zimmer. Die Ortsgemeinde trage nicht nur die Personalkosten der Gemeindearbeiter, die den Müll aufsammeln, sondern muss auch für die Entsorgung bezahlen – inzwischen sei dafür eine vierstellige Summe zusammengekommen. „Wir werden jeden Verursacher zur Anzeige bringen und uns die entstandenen Kosten zurückfordern“, kündigt der Bürgermeister an.