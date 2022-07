Im dritten Anlauf scheint es zu klappen: Am Wochenende von Freitag bis Sonntag feiert die Gemeinde Obersimten die 30. Auflage des Dorffestes auf dem Festplatz. In den vergangenen beiden Jahren fielen die Jubiläumsplanungen der Pandemie zum Opfer.

„Endlich sind Feste wieder kalkulierbar. Wir sind sicher, dass die Gäste unser Fest annehmen werden“, zeigt sich Ortsbürgermeister Thorsten Höh erfreut darüber, dass die Planungen dieses Jahr vollendet werden können und der dreitägigen Feier nichts mehr im Wege steht. Mit einer After-Work-Party am Freitag ab 17 Uhr beginnt das Dorffest. Die Bewirtung übernehmen der Männergesangverein und der Sportverein. Ab 20 Uhr sorgt Alleinunterhalter „Paddi“ für den guten Ton mit handgemachter Musik.

Am Samstag ab 17 Uhr steht die offizielle Eröffnung mit Fassanstich auf dem Programm. Die Zirkus-Kinder der Kita Sonnenblume und die Minis des MGV Frohsinn zeigen Kostproben ihres tänzerischen und gesanglichen Könnens. Ab 20 Uhr spielt die Band „The Rocking Tones“. Es darf getanzt, gesungen und geschunkelt werden bis in den frühen Morgen.

Gottesdienst am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Festplatz. Danach schließt sich ein Frühschoppen ab 11 Uhr an, ab 12 Uhr freuen sich die örtlichen Vereine auf die Verköstigung von hungrigen Gästen. Ab 14 Uhr zeigt die Rettungshundestaffel des ASB Pirmasens das Können der Vierbeiner. Um 16 Uhr wird eine vom Kleinsteinhauser Künstler Klaus Martin mit einer Kettensäge geschnittene Holzskulptur versteigert. Die ersten Konturen entstehen vormittags während des Frühschoppens, die Fertigstellung soll nachmittags erfolgen.

Während des Dorffests bietet ein Auto-Salon am Festplatz Impulse und Gesprächsstoff. Ab Samstag können sich die Gäste in der Fotobox eine Erinnerung an die Dorfsause fotografisch verewigen lassen. Vabo versüßt sie mit Popcorn und Schaumküssen. Am Samstag können sich Kinder beim Förderverein der Kindertagesstätte Sonnenblume schminken lassen und können sich künstlerisch kreativ mit Malen beschäftigen unter fachkundiger Anleitung.

THW präsentiert sich

Sonntags lädt das Technische Hilfswerk Pirmasens zum intensiveren Blick in seine Ausrüstung ein. Zur Ausstattung gehört auch Spielgerät für Kinder. Auch der Internationale Bund informiert über seine Angebote und lädt Kinder wie Jugendliche zum Mitmachen ein. Die örtlichen Vereine verwöhnen die Gäste kulinarisch.

Einschränkungen gibt es beim Parken. In der Gartenstraße ist ein Halteverbot eingerichtet und in der Straße Am Kalkofen ist derzeit eine Baustelle. Parkraum steht neben dem Dorfplatz vor allem am Willerwald bereit. Auch in der Haupt- und in der Waldstraße sind Parkflächen vorhanden.

„Der große überdachte Freisitz, kombiniert mit dem Zelt, garantiert, dass auch überkochende Stimmung keine kalte Dusche durch schlechtes Wetter erfährt. Musik an zwei Tagen bietet ideale Voraussetzung für beste Stimmung bei der 30. Auflage, die trotz drei Jahren Amtszeit das erste Fest für mich als Ortsbürgermeister, Planer und Initiator des Festes darstellt“, so Höh.