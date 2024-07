Kontinuität an der Maßweilerer Dorfspitze: Ortsbürgermeister Herbert Semmet (CDU), der in der Ratssitzung am Dienstag um 19 Uhr (Rathaus) ernannt wird, geht in seine dritte Amtszeit. Bei seinen Stellvertretern wird es aber Veränderungen geben.

Bei der Urwahl im Juni hatte Semmet 81,8 Prozent Ja-Stimmen erhalten. Von Wahl zu Wahl hat er seine Zustimmungsrate gesteigert. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir gemeinsam anpacken wollen für den Ort. Das tun wir, das sehen die Bürger und das honorieren sie“, freut sich der Bürgermeister über das Ergebnis. Neun Sitze hat die CDU künftig im Gemeinderat, der sich am Dienstagabend konstituiert, drei die SPD. Letztere stellt ein junges Team, „mit dem sich sehr gut zusammenarbeiten lässt“. Semmet ist sich sicher, dass die Zusammenarbeit an der Entwicklung des Dorfes fraktionsübergreifend gut funktionieren wird.

Neue Gesichter wird es auch bei den Beigeordneten geben. Arnold Kölsch (CDU), in Semmets ersten beiden Amtszeiten immer dessen Stellvertreter, kandidiert aus privaten Gründen nicht mehr für den Posten des ersten Beigeordneten. Auch Rochus Schwarz (CDU), der als zweiter Beigeordneter fungierte, steht nicht mehr zur Verfügung. Vorgeschlagen wird dem Rat als neuer erster Beigeordneter der bisherige CDU-Fraktionssprecher Andre Schattner, Mitarbeiter bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz. Für das Amt des zweiten Beigeordneten wird die CDU Patrick Zimmer nominieren.

Soziale Hilfen für ältere Mitbürger geplant

Auf der Hand liegen laut Semmet die Projekte, die den Rat und die Gemeinde in den kommenden fünf Jahren beschäftigen werden. Gestärkt werden sollen darüber hinaus die Angebote im sozialen Bereich – im Rahmen dessen, was eine Gemeinde leisten könne. Dabei hat der Ortschef – gemeinsam mit den designierten Beigeordneten, die sich hierbei besonders einbringen möchten – zum Beispiel Hilfestellungen für die älteren Mitbürger im Blick.

Zu den Maßweilerer Erfolgsgeschichten gehört die Entwicklung der Tierauffangstation Tierart. Damit diese notwendige Baupläne umsetzen kann – zum Beispiel die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes –, wird sich der neue Rat als erstes Thema mit der Änderung des Bebauungsplans für das Tierart-Gelände befassen.