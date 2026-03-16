Die Hausarztpraxis von Herbert Reisser in Vinningen ist geschlossen. Der Ortsbürgermeister hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen.

Die Arztpraxis in der Pirmasenser Straße 57 hat der Allgemeinmediziner Herbert Reisser vom Vorgänger Eduard Luttenberger 2014 übernommen. 32 Jahre lang, seit 1982, praktizierte Reissers Vorgänger in der Pirmasenser Straße. Jetzt ist die Arztpraxis geschlossen.

Ruft man das Praxistelefon an, kommt eine Bandansage: Es wird mitgeteilt, dass zu bestimmen Zeiten Befunde abgeholt werden können. Die gleiche Information erhalten die Patienten am Eingang. Auf einem Blatt Papier steht zu lesen, dass dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr die Befunde abgeholt werden können. Patienten von der gesamten Hackmesserseite nutzten bisher die ortsnahe medizinische Grundversorgung.

Mit der Schließung stehen vor allem ältere Bürger, die oft nicht mobil sind, vor großen Problemen. Denn die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in der Stadt und im Landkreis sind für sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft nur beschwerlich oder gar nicht zu erreichen. Die Frage unserer Zeitung bei Praxisinhaber Reisser nach den Gründen für die Schließung blieb bislang unbeantwortet.

Ortsbürgermeister Willy Diemert informierte auf Anfrage, er habe am 8. Februar von der Schließung erfahren. Bereits im Sommer 2025 hätten Gerüchte kursiert, dass eine Schließung bevorstünde. Wenige Tage später, am 11. Februar, hat Diemert ein Schreiben verfasst, adressiert an Arztpraxen in der Region. „Es ist ein Desaster, dass Vinningen über keine Hausarztpraxis mehr verfügt. Viele ältere Patienten sind darauf angewiesen, ortsnah einen Hausarzt aufsuchen zu können, da nützt es sehr wenig, wenn ein MVZ in Pirmasens oder Hauenstein ansässig ist“, sagt er.

Laut Diemert habe Reisser seine Praxis aus gesundheitlichen Gründen geschlossen. „Damit ist die allgemeinmedizinische Versorgung in Vinningen nicht mehr sichergestellt. Vinningen ist ein wichtiger Versorgungsmittelpunkt für die Verbandsgemeinde. Entsprechend groß ist die Sorge in der Bevölkerung, zeitnah wieder eine verlässliche hausärztliche Betreuung anbieten zu können“, befürchtet Diemert.

Hilferuf an andere Praxen

Vor diesem Hintergrund hat er sich an Hausarztpraxen in der Region gewandt, um nachzufragen, ob sich insbesondere aus dem Kreis junger Medizinerinnen oder Mediziner jemand den Schritt in den ländlichen Raum und eine Praxisübernahme oder einen Praxisneubeginn in Vinningen vorstellen könne. Es habe schon konkrete Übernahmegespräche gegeben, die allerdings an formellen Hürden gescheitert sind, berichtet Diemert.

Einem Facharzt aus Vinningen, der im Ruhrgebiet eine Praxis betreibt, fehle eine Zulassung für die Allgemeinmedizin. Um die Facharzt-Anerkennung Allgemeinmedizin zu erhalten, sei eine zweijährige Fortbildung nötig geworden. „Es bestand ein konkreter Kontakt zwischen Reisser und dem Facharzt vor einem Dreivierteljahr. Leider ist nichts daraus geworden“, erklärt der Ortsbürgermeister. Inzwischen ist der Brief Diemerts auch in Portalen der Kreisverwaltung und der kassenärztlichen Bundesvereinigung veröffentlicht; für ein Jahr. „In einem Jahr ist aber der Zug abgefahren“, ist Diemert skeptisch. Er hofft immer noch, dass sich zeitnah eine Nachfolge finden wird.

Einen Patientenansturm verzeichnet die Kröpper Arztpraxis Stein, eine Filiale des Hauptstandorts in Rodalben. „Seit die Praxis Reisser geschlossen ist, stellen wir einen enormen Patientenzuwachs fest“, erklärt Georg Stein. Eine Information darüber, dass die Vinninger Arztpraxis geschlossen ist, habe er nicht erhalten. Dennoch werde jeder Patient angenommen. „Niemand wird bei uns abgewiesen“, betont der Hausarzt.

Als im vergangenen Sommer die Trulber Hausarztpraxis Bruder schloss, erweiterte Stein die Öffnungszeiten. Neben den bekannten Öffnungszeiten ist auch mittwochvormittags von 8 bis 12 Uhr Sprechstunde. Außerdem ist montagabends die Praxis geöffnet in einer Art „Abendsprechstunde“. „Wir sind mitunter auch mal bis 21 Uhr in der Praxis“, berichtet Stein.

Praxis könnte nahtlos übernommen werden

Die Vinninger Praxisräume gehören Felix Kupper. Der Bauunternehmer und frühere Ortsbürgermeister hofft ebenso auf eine zeitnahe Belegung. „Die komplette Ausstattung ist noch vorhanden, die Praxis könnte also nahtlos weitergeführt werden“, merkt er an. Ein Wasserschaden von Februar sei zwischenzeitlich behoben worden. Das Gebäude sei aufwendig energetisch saniert, verfüge über Photovoltaikanlage und eine Heizung mittels Luft-Wärmepumpe. Inzwischen ist die 150 Quadratmeter große Praxis auch in Wohnungsportalen als Mietobjekt von Kupper beworben. Darin ist die Monatsmiete mit 1600 Euro beziffert.