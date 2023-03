Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer Online-Petition machen Unterstützer des Rodalber St. Elisabeth-Krankenhauses gegen dessen geplante Schließung mobil. Die „Initiative Pro Krankenhaus St. Elisabeth“, die Petra Bold-Evers aus Pirmasens angestoßen hat, ist sehr erfolgreich angelaufen. Teilnehmen kann man nicht nur online.

Mittlerweile liegen auch in Arzt- und Physiotherapiepraxen sowie in Geschäften in Rodalben und im Verbandsgebiet Unterschriftslisten aus. Die Aktion, die seit Montag, 20. Juli, läuft