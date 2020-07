Der Deutsche Landfrauenverband (dlv) will mit einer bundesweiten Studie mehr über Existenzgründungen im ländlichen Raum erfahren. Im Mittelpunkt steht der Beratungs- und Unterstützungsbedarf von Gründerinnen und gründungsinteressierten Frauen. Ziel der Studie sei es herauszufinden, warum Frauen im ländlichen Raum gründen, wie erfolgreich sie dabei sind und welche Unterstützung von Beratungsstellen sie brauchen, so der Deutsche Landfrauenverband. Er führt die Studie zusammen mit der Empirica AG, einem unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstitut, durch. Miriam Heinrich, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz, ruft zur Teilnahme an der Online-Befragung auf: „Noch immer liegt der Frauenanteil bei den Existenzgründern in Deutschland nur knapp über einem Drittel. Um das zu ändern, müssen wir Frauen auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit stärker unterstützen. Gründerinnen können noch bis 14. August unter der Internet-Adresse https://lamapoll.de/Fragebogen_Gruenderinnen an der Online-Studie teilnehmen. Die Ergebnisse sollen Ende des Jahres präsentiert werden.