Die 22. internationale Oldtimerrallye Saar-Lor-Lux Classique durchquert am Samstag mit 70 Fahrzeugen die Südwestpfalz. Zur Mittagszeit werden sie zu einer längeren Rast in Trulben erwartet.

Der Verein „Dorfgemeinschaft Trulben“ hat eine der Kontrollstationen der 22. Auflage der internationalen Oldtimerrallye Saar-Lor-Lux Classique auf dem Vorplatz der Trualbhalle eingerichtet. Dort wird am Samstag ab 12.45 Uhr die Ankunft des ersten der 70 teilnehmenden Fahrzeuge erwartet. Unter den Oldtimern befinden sich Marken wie Austin Healey, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Triumph und viele weitere. Das älteste gemeldete Fahrzeug ist ein Singer Le Mans, Baujahr 1934.

Vor, während und nach der rund zweistündigen Kontrolle bewirtet die Dorfgemeinschaft mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken. Anschließend werden die Teilnehmer durch den Vereinsvorsitzenden Jürgen Noll verabschiedet. Sie machen sich dann auf zur Weiterfahrt Richtung Dahn, wo sie sich zur Kaffeepause am Ferienbahnhof Dahn-Reichenbach versammeln. Danach setzen sie ihre Fahrt zur Präsentation auf dem Herzogplatz in Zweibrücken fort. Ziel der Tagesfahrt ist dann Neunkirchen.

Die Saar-Lor-Lux-Rallye führt an zwei Tagen über eine 450 Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel in Neunkirchen. Die 70 Teilnehmer absolvieren Sollzeitprüfungen, Kartenleseaufgaben und Tests für die drei Wertungen. Die Oldtimerfreunde präsentieren bei der Rundfahrt ihre Fahrzeuge ohne Renncharakter. Sie messen sich in verschiedenen fahr- und orientierungstechnischen Aufgaben, fahren nach alten Karten mit einminütigem Fahrtabstand.