Wegen Besitzes von Drogen und Munition sowie wegen Fahrens ohne Führerschein und Haftpflichtversicherung verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 34-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten.

Am 15. Juni war der Angeklagte aus dem Dahner Felsenland auf dem Radweg am Saarbacher Hammer mit einem Elektroroller unterwegs. Aber der Mann hatte dafür weder Führerschein noch Haftpflichtversicherung, dafür aber Cannabis intus. Außerdem hatte er 1,44 Gramm Amphetamin bei sich und in seiner Wohnung fand die Polizei eine Gewehrpatrone.

Bereits viermal war er schon wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Deshalb gab es nun eine Freiheitsstrafe, die aber auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Auflage muss er 1200 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen und den Weisungen eines Bewährungshelfers folgen. Eine Fahrerlaubnis darf dem Mann erst nach sechs Monaten erteilt werden.