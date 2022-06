Nach zwei Jahren Corona lädt Gärtnermeister Stephan Landwehr für Pfingstsonntag, 10 bis 18 Uhr, wieder in seinen Garten in der Bergstraße 8 in Wallhalben ein.

„Jeder kann am Sonntag, 5. Juni, ohne Anmeldung kommen. Gegen eine Spende gibt es auch Kaffee und Kuchen“, freut sich Stephan Landwehr, der als Gärtner bei der Stadt Homburg arbeitet, auf viele Gäste zum Tag des offenen Gartentors. „Vor Corona kamen da schon mal 500 Leute. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird“, ist Landwehr gespannt. In seinem Garten gebe es einige Neuigkeiten zu entdecken – so etwa ein altes Fenster aus der Parkbrauerei, das er auf sein Anwesen gerettet hat und dort nun kunstvoll präsentiert. Hinter dem Haus findet sich eine neue Weinlaube; zwei weitere Sitzplätze sind hinzugekommen, „damit die Leute das alles auch genießen können“. In der Corona-Zeit habe er Muße gehabt, in seinem Garten zu wirken und einiges um- oder auch neu zu gestalten, sagt Landwehr: „Ich habe das Grundstück zu Nachbars Garten hin erweitert. Dort ist jetzt ein Gemüsegarten, terrassiert und mit Tomatenhaus.“ Noch kriege er die ganze Arbeit, die so ein Garten macht, alleine hin, betont Landwehr, der an der Mosel geboren und in Bruchmühlbach aufgewachsen ist. Er sei eben „ein Gärtner aus Leidenschaft“.

Ein paar Meter zu Fuß gehen

Eine Bitte hat Landwehr an die Besucher, die mit dem Auto kommen: Am Busbahnhof in der Wallhalber Ortsmitte parken und von dort die paar Meter bis zur Bergstraße zu Fuß gehen. Der Weg ist ausgeschildert.

offene Gartentore

5. Juni (11 bis 18 Uhr) und nach Vereinbarung unter Telefon 0170 6276746: Stephan Landwehr, Bergstraße 8, Wallhalben. Ländlicher Garten an einem Tagelöhner-Haus von 1849, mediterrane Gehölze, Sandstein-Trockenmauern, Rosen und Stauden sowie eine Geraniensammlung.

26. Juni (10 bis 18 Uhr): Ursula Rücker, Kirchbergstraße 40 in Ixheim. Parkähnlicher Garten mit Felsbereich, Wassergarten, Rosengarten, Heideweg, Irishügel, Kräutergarten, Gehölze und Stauden und mehr.

26. Juni (10 bis 18 Uhr): Marianne und Alfons Rabung, Telefon 06844 1444, Bischof-von-Weis Straße 10 in Blieskastel-Altheim. Hausgarten mit Stauden, Sommerblumen und getöpferter Gartendekoration.

26. Juni (14 bis 18 Uhr): Pfarrerin Ines Weiland-Weiser, Telefon 06842 2290, Barocker Bauerngarten neben der protestantischen Kirche, Pfarrgasse 2, in Blieskastel-Mimbach. Strenge Symmetrie, Hochbeete mit Trockenmauern, Sträuchern und Beeren. Kräuter-, Gemüse und Blumenbeete, Rasen, Insektenhotel. Ab 14 Uhr Gottesdienst im Bauerngarten, danach Kaffee und Kuchen, Angebot an Töpferarbeiten und Patchwork.

26. Juni (10 bis 18 Uhr): Karin Heinzel, Telefon 06848 6670 und 0176 73509211, Bliesweg 4, in Homburg-Ingweiler bei Einöd. Garten um ein denkmalgeschütztes Bauernhaus von 1715 mit Zehntscheune, Hausbaum und 20 Duftrosen. Auf der anderen Straßenseite liegen ein Staudengarten mit blühenden Sträuchern, Rosen, Azaleen und Sommerblumen sowie ein gepachteter naturbelassener Garten mit Wildrosen, Trockenpflanzen, Heil- und Küchenkräutern.

26. Juni (10 bis 18 Uhr) sowie 1. bis 12. August: Marianna und Reiner Deckarm, Telefon 06826 80356, Zum Folloch 36, Oberbexbach. Naturnaher Hausgarten mit Kiefern, Fichte, Tanne, Eiche, Feige, Pfirsich, Apfel etc.. Schattenbeete mit Farnen, Funkien, Heuchera und Schattenstauden. Sonnenbeete mit Rosen und Stauden. Gemüse. Dachwurz in Torfbetontöpfen. Ausstellung Kunsthandwerk.