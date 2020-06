Wer Ideen für den eigenen Garten sucht oder einfach die Kreativität anderer Hobbygärtner bestaunen möchte, der findet am Sonntag beim Tag der offenen Gartentür auch in der Südwestpfalz Gastgeber: In Vinningen präsentiert sich ein junger Bauerngarten.

Bei Daniela Nagel und Christian Hofmann in der Vinninger Kirchgartenstraße 27 finden Besucher einen Bauerngarten, der gerade erst ein Jahr jung ist. Viele selbst gezogene Pflanzen, ein kleiner Nutzgarten sowie Samen und Ableger erwarten Besucher. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Mit der Veranstaltung will der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz die Wertschätzung für die Gartenkultur fördern und für die Erhaltung und Schaffung lebendiger, liebevoll gestalteter Gärten werben.

Der Verband der Gartenbauvereine und die teilnehmenden Gartenbesitzer weisen darauf hin, dass die geltenden Corona-Regelungen zu beachten sind.