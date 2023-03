Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis muss sich derzeit vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs und der Vergewaltigung verantworten. Der Angeklagte streitet die Tat ab.

In der Nacht auf den 27. September 2020 übernachtete der Angeklagte nach einem gemeinsamen Kneipenbesuch in der Einliegerwohnung im Haus der Eltern seiner damaligen Freundin in der Verbandsgemeinde