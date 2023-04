Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Contwiger CDU-Fraktion will eine Streuobstwiese mit je einem Obstbaum für jedes neue Contwiger und Stambacher Kind. Die SPD-Fraktion fordert, in ganz Contwig Blühstreifen für Insekten anzulegen. Beide Ideen stießen in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Rat auf positive Resonanz.

Die CDU schlug vor, für jedes Neugeborene auf einer vorher festgelegten Fläche ein Obstbäumchen zu pflanzen. Laut Thorsten Sefrin ist das gut für die Umwelt, und das Kind bekomme