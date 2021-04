Viel Obst hing voriges Jahr auf Bäumen – zu viel für manchen Baumbesitzer. Ein anderer würde vielleicht gerne das Obst verwerten, wenn er es denn dürfte. Beiden soll geholfen werden: mit der Aktion „Gelbes Band“.

2020 war ein Jahr mit einer guten Obsternte. Die warmen Temperaturen haben dazu beitragen, dass sich die Blüte voll entfalten konnte und Äste schwer mit Früchten behangen waren. Das hat aber auch dazu geführt, dass an nicht bewirtschafteten Bäumen viele Früchte nicht geerntet wurden und diese dann als Fallobst verfault sind. Das soll sich ändern: Die Arbeitsgruppe „Natur- und Kulturlandschaft, regionale Produkte“ der LAG Pfälzerwald plus will dies ändern.

Klarheit durch ein gelbes Band

Ganz im Sinne des „Stop-Food-waste Day“ – aktuell am 28. April – soll sich dies mit der Aktion „Gelbes Band“ ändern. Bei dieser Aktion werden Obstbäume mit einer gelben Markierung gekennzeichnet, um zu signalisieren, dass Bürger dort frei ernten dürfen. Streuobstbäume und -wiesen findet man oft an Straßenrändern, an Ortsrandlagen oder entlang von Wanderwegen. Oft herrscht aber Unklarheit, ob man von dem Ertrag profitieren darf. Mit Hilfe der Aktion „Gelbes Band“ soll nun Klarheit geschaffen werden.

Die Arbeitsgruppe „Natur- und Kulturlandschaft, regionale Produkte“ der LAG Pfälzerwald plus hat sich zum Ziel gesetzt, Flächen ausfindig zu machen, auf denen bisher nicht geerntet wurde. Oft sind solche Flächen im öffentlichen Besitz von Kommunen und dem Landesbetrieb Mobilität.

Ist der Eigentümer einverstanden, werden die Bäume zur Erntezeit mit einem gelben Band gekennzeichnet und damit sichtbar zur Ernte freigegeben. Natürlich erfolge dann die Ernte in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr, so die Arbeitsgruppe. Das wichtigste Ziel der Initiatoren sei es, den hohen ökologischen Wert der Streuobstwiesen hervorzuheben, den Ertrag wertzuschätzen und regionales Obst zu verwerten statt verfaulen zu lassen.

Eigentümer können sich melden

Um mögliche Flächen ausfindig zu machen, hat die Arbeitsgruppe bei Ortsgemeinden, dem LBM und bei Obst- und Gartenbauvereinen angefragt. Eine Übersicht mit potenziellen Flächen verstreut über die Region ist entstanden. In den Städten Pirmasens und Zweibrücken wurde diese Aktion voriges Jahr bereits sehr gut angenommen. In Kooperation mit dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und Landesforsten (Haus der Nachhaltigkeit) bringt die LAG nun diese Aktion in die Fläche. Gemeinden und auch Privatleute, die ihre Obstbäume zur Ernte zur Verfügung stellen möchten, sind daher eingeladen, sich zu melden und an der Aktion zu beteiligen.

Kontakt:

LAG Pfälzerwald plus, E-Mail: kontakt @pfaelzerwaldplus.de, Geschäftsstelle, Biosphärenreservat Pfälzerwald- Nordvogesen; E-Mail: c.kramer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de