Der Obersimter Gemeinderat plädiert dafür, dass sich die Dörfer, die im Einzugsbereich des Schulschwimmbads Vinningen liegen, für dessen Erhalt stark machen.

Ratsmitglied Gerhard Hoch wollte das Schwimmbad am Dienstag kurzfristig auf die Tagesordnung des Gemeinderats nehmen. Bürgermeister Thorsten Höh lehnte zunächst ab, signalisierte in der Sache jedoch Zustimmung: Die Gemeinde sehe die potenzielle Wiederbelebung des Schwimmbades positiv. Doch dringlich sei das Thema derzeit nicht, denn Landkreis und Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bekunden zunächst bis Ende des Monats ihr Interesse bei Land und Bund. Erst in einem zweiten Schritt könnte ein konkreter Förderantrag gestellt werden.

„Ein Ratsbeschluss hat einen anderen Stellenwert“, pochte Hoch jedoch auf eine Abstimmung. Er fand eine Mehrheit von vier Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme im dezimierten Rat. Mit der gleichen Mehrheit fasste man folgenden von Gerhard Hoch formulierten Beschluss: Der Rat begrüßt die Beantragung von Zuschüssen für eine Wiederbelebung und bittet andere Gemeinderäte im Einzugsbereich der Vinninger Schule, ähnliche Beschlüsse zu fassen.