Battweiler. Battweiler will so schnell wie möglich Baugrundstücke anbieten. Damit das gelingt, wurden die Pfalzwerke als Erschließungsträger ins Boot geholt. Anders, so Bürgermeister Werner Veith, wäre das Projekt nicht zu finanzieren.

Bereits 2004 wurde der Plan aufgestellt, 17 Baugrundstücke bei Battweiler zu erschließen. Und schon damals wurden wegen des Gelände oberhalb des Dorfes Gespräche mit