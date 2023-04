Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 17. März wurde der Geldautomat von Volks- und Raiffeisenbank Südliche Weinstraße Wasgau und Sparkasse Südwestpfalz in Fischbach gesprengt. Mehr als ein Monat ist vergangen und es sieht noch fast genauso aus, wie am Tag der Explosion. Glasscherben auf dem Boden, der herausgerissene Automat liegt noch herum, ein Ort der Verwüstung.

Der Geldautomat wird von Bevölkerung und Touristen schmerzlich vermisst. Durch die große Glaswand vom Ort der Tat getrennt, hat die Filiale der Bäckerei Busch & Naab ihren