Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stadtrat Hornbach hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit die Weichen gestellt für eine bauliche Veränderung am Stadttor. Was letztendlich gemacht werden soll, das soll der Stadtrat noch ausführlich diskutieren, Stadtbürgermeister Reiner Hohn (FDP) stellte gar eine Bürgerbefragung in der Sache in Aussicht.

„Es geht ums Geld.“ Auf diesen griffigen Satz brach der Beigeordnete Helmut Weiske (CDU) die Diskussion herunter, welche rund um das Stadttor derzeit im Stadtrat geführt wird.