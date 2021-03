487 Kinder wurden fürs neue Schuljahr an den weiterführenden Schulen im Landkreis angemeldet. Das ist ein bisschen weniger als im Jahr zuvor – da waren es 509. An der Dahner Realschule plus beispielsweise wurden über 20 Kinder weniger angemeldet.

68 neue Fünftklässler bekommt die Realschule plus in Dahn. Im Schuljahr zuvor waren es 91 Neuzugänge gewesen. Allerdings verweist der Kreis darauf, dass die Anmeldungen in der Dahner Realschule im vergangenen Schuljahr besonders hoch gewesen seien. Das relativiere sich nun wieder. Im Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium sind es mit 54 Anmeldungen zehn weniger als 2020/21. Einen deutlichen Abfall verzeichnet auch die Rodalber Realschule plus: Nur zwölf Fünftklässler kommen dort hinzu, im Vergleich zu 29 im Vorjahr. Dort kommen in der Regel Schüler in den Folgejahren dazu, vor allem ab Klasse neun, so der Kreis. Die Hauensteiner Realschule plus hingegen bekommt 35 Kinder im fünften Jahrgang und damit fünf mehr als im Jahr zuvor.

Die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen nimmt 112 Fünftklässler auf. Vergangenes Schuljahr waren es 100. Nach Auskunft des Kreises hat die Schule 20 Schüler abgelehnt, 14 davon aus Pirmasens. Über die Aufnahme wird nach den Kriterien der rheinland-pfälzischen Schulordnung entschieden. Relevant sind beispielsweise Leistung, Geschwisterkinder an der Schule oder die Sitzgemeinde der Schule.

Die IGS Waldfischbach-Burgalben nimmt 80 Kinder auf (gegenüber 73 im vergangenen Schuljahr), an der Contwiger IGS sind es 96 (88). In der Realschule plus in Vinningen beginnen im Sommer 30 Kinder (34).