In der nächsten Woche wird die rechte Spur der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Pirmasens zwischen dem Parkplatz Kornberg und der Abfahrt Pirmasens bei Höheischweiler saniert. Spätestens am Samstagnachmittag ist die Strecke nur noch einspurig befahrbar.

„Auf der Lkw-Spur werden Schadstellen beseitigt“, erläuterte Straßenwärtermeister Carsten Burkard von der Autobahnmeisterei Landstuhl auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Es handele sich dabei überwiegend um Winterschäden. Seit Dienstag laufen die Vorbereitungsarbeiten. Die Beschilderung ist bereits vor Ort, die Baustelle soll am Samstag eingerichtet werden, ab dann steht nur noch eine drei Meter breite Fahrspur zur Verfügung. Die Arbeiten beginnen kommende Woche und sollen bis zum 12. Mai abgeschlossen sein.