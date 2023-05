Da war am Donnerstag richtig Leben im Wald unterm Drachenfels. Das Forstamt Wasgau richtete nämlich die Waldjugendspiele aus. Fast 200 Schüler dritter Klassen aus Süd- und Südwestpfalz beteiligten sich mit ihren Lehrern an den Spielen.

Diesmal waren elf Klassen angetreten, um den Wald mit all seine Facetten auf einem lehr- und ereignisreichen Parcours zu erkunden. An insgesamt elf Stationen, aber auch unterwegs im Wald lösten die Schüler im Team spannende Rätsel, beantworteten Quizfragen oder zeigten, wie sie als Team sportliche und spielerische Herausforderungen meistern. So mussten im Wald versteckte Tiere gefunden und den passenden Fährten zugeordnet werden. Beim Spiel „Wasserspeicher Wald“ erfuhren die Schüler spielerisch, wie der Wald dabei hilft, Wasser zu speichern und dabei auch starke Regenfälle besser zurückhalten kann als versiegelte Flächen. Ein wichtiger Aspekt in Sachen Überflutungsschutz, erklärte Forstbeamter Klaus Germann, der die Jugendspiele mitorganisierte. Auf dem Parcours wurden die Schulklassen von ihren Lehrern sowie Forstpaten begleitet, welche den Schülern Aufgaben stellten und Tipps gaben.

Eine recht aufwendige Sache für das Forstamt, welches mit gut 30 Forstbeamten vor Ort war und von den umliegenden Forstämtern unterstützt wurde. „Der Tag im Wald soll den Kindern vor allem Spaß machen“, sagte Forstamtsleiterin Ulrike Abel. „Nur so stellen die Kinder fest, wie besonders und wichtig dieses Ökosystem für uns alle ist. Nach den letzten heißen Sommern sind überall die Folgen der Trockenheit sichtbar. Wie der Wald unter dem Klimawandel leidet, lässt sich also direkt vor Ort zeigen.“ Die Schüler würden von diesem Tag viel mit nehmen. Zu Hause werde freudestrahlend erzählt, wie sie alle Baumfrüchte in den Fühlkästen richtig ertastet und erraten haben. „Die Freude der Kinder ist das Schönste vom ganzen Tag“, stellte die Forstamtsleiterin fest.

Vielfalt der Baumarten erkunden

Die Vielfalt der Baumarten wurde mit verschiedenen Spielen und Suchaufträgen erkundet. Unter dem Thema Nachhaltigkeit und Waldfunktion erläuterte Förster Raphael Reischmann vom Forstamt Westrich die Aufgabe des Waldes und beschritt mit ihnen den „Holzweg“. Vom Pflanzen des Baumes, seiner Pflege bis zur Ernte und Verarbeitung zum Holzmöbel. Die Kinder der Klasse 3a der Grundschule Dahn mit ihrer Lehrerin Kathy Leidner staunten über dieses Waldwissen, halfen aber auch fleißig beim Bestimmen der Baumarten mit. Denn für das Wissen wurden hier ja Punkte verteilt – und die Dahner Kinder lagen da richtig gut.

Es ging anschließend durch einen kleinen Eichenwald. Nur wer sehr aufmerksam war, erkannte hinter den Bäumen den Fuchs, den Luchs und das Wildschwein, die sich hier versteckt hatten.

Auf einer Wiese unweit des Weißensteinerhofes lud Stefan Ehrhardt zum Siebenschläferspiel ein. Ehrhardt ist Natur- und Landschaftspfleger beim Forstamt Hinterweidenthal. Zuerst wollte er von den Kindern wissen, was ein Siebenschläfer überhaupt ist. Tatsächlich kannten einige Schüler das Tier. „Das sieht aus wie eine Maus und hat ganz große Augen“, sagte der kleine Martin. „Und einen buschigen Schwanz“, ergänzte Gabi. Beim Spiel sollten die Kinder dafür sorgen, dass der Lebensraum der Tiere nicht vernichtet wird, etwa durch Baggerarbeiten oder den Klimawandel. Im Team mussten die Schüler dann auf einer Holzscheibe eine Strecke überwinden, ohne die Scheibe zu verlassen und den Siebenschläfer ja nicht aufzuwecken. Die Klasse 3c meisterte diese Geschicklichkeitsaufgabe mit Bravour, denn sie wurde von ihrer Lehrerin Nicole Mey fleißig angefeuert.

Dörrenbacher Grundschüler am besten

Am Ende waren die Schüler beeindruckt von dem Walderlebnis. An den nun schon 41. Waldjugendspielen in Rheinland-Pfalz haben in Busenberg elf Klassen teilgenommen: je zwei von der Grundschule Fischbach, drei von der Grundschule Dahn, zwei von der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach, eine aus Busenberg, zwei von der Grundschule Dörrenbach und eine von der Grundschule Clausen-Donsieders.

Bei der Siegerehrung, zu der der Pfälzerwald-Verein Busenberg eigens seine Drachenfelshütte geöffnet hatte, ging der erste Platz an die Klasse 3b der Grundschule Dörrenbach, der zweite Platz an die gemischte Klasse der Grundschule Busenberg, den dritten Platz erreichte die Grundschule Clausen-Donsieders. Die ersten drei Gewinner erhielten einen Gutschein (100, 50 und 25 Euro) für die Klassenkasse, dazu gab es für alle Teilnehmer eine Urkunde der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.