In der Rosenkopfer Ortsdurchfahrt gibt es zwei Haltestellen, je eine in jede Richtung, die beide barrierefrei ausgebaut werden sollen. Beide könnten wieder Wartehäuschen bekommen, obwohl bisher nur eins im Plan war.

Wie Bürgermeister Christian Plagemann gegenüber der RHEINPFALZ berichtet, gab es bis vor ein paar Jahren noch ein massives Buswartehäuschen, das wurde jedoch vor einigen Jahren aus Altersgründen abgerissen. Der Rat beschloss damals, wieder ein Wartehaus auf einer der Bushaltestellen-Seiten zu bauen, jedoch mussten erst die Förderbeiträge dafür abgewartet werden.

Nun könnte es doch anders kommen: Statt einem teuren Wartehaus könnten zusammen mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestellen könnten zwei etwas billigere Wartehäuschen gebaut werden – je eins pro Haltestelle. Plagemann: Dann hätten sowohl die großen Kinder, die morgens nach Zweibrücken fahren, als auch die kleinen Kinder, die nach Bechhofen fahren, etwas davon.

Zudem geht es um die Gutschein-Präsente, die Plagemann bei Altersjubiläen in Rosenkopf vergibt. „Rosenkopf ist noch eine der wenigen Gemeinden, die bei 80, 85, 90 und allen nachkommenden Jubiläen eine Urkunde übergibt“, so der Bürgermeister. Bisher übergab er zeitgleich auch einen Zehn-Euro-Gutschein. „Das ist aber nicht mehr zeitgemäß“, sagt er. Plagemann schlägt vor, den Betrag auf 25 Euro anzuheben.

Dass Rosenkopf im kommenden Jahr am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnimmt, sieht der Bürgermeister indes nicht. „Ich finde, dass in Corona- beziehungsweise Corona-Nachzeiten so viel liegen geblieben ist, dass da nicht mitgemacht werden kann“. Allerdings bestimmte die Teilnahme der Ortsgemeinderat, nicht Plagemann persönlich, wie er hinzufügt. „Ich muss nicht gesagt bekommen, was in den letzten Jahren im Dorf alles nicht gelaufen ist“, kommentiert der Bürgermeister.