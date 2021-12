Die Notärzte am Standort Dahn wurden vom Förderverein zur Lebensrettung mit einem speziellen Gerät zur Messung von Blutwerten ausgestattet, das eine schnellere Anschlussbehandlung ermöglichen soll. Rund 12.000 Euro hat es gekostet.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Wolfgang Bambey, hat das vom Verein finanzierte Gerät an den Träger des Notarzt-Standorts Dahn – die Felsenland Klinik, vertreten durch die Ärztin Helene Kronsbein – übergeben. Mit diesem Blutgasanalyse-Gerät können laut Bambey die Notärzte vor Ort Laborparameter bestimmen, die direkten Einfluss auf die weitere präklinische Therapie haben. Mit nur einer Kartusche können verschiedene Blutwerte gemessen werden, was vor allem für die in unserer weitläufigen Region sehr weiten Transportwege sehr wichtig sei, so der Vorsitzende, und auch eine schnellere Anschlussbehandlung ermögliche.

Fast 12.000 Euro investiert

Das Gerät hat den Verein mit Zusätzen fast 12.000 Euro gekostet, aber es sei absolut praxistauglich und ergänze damit das vom Verein schon vor drei Jahren beschaffte Mobile Ultraschallgerät im Taschenformat. Bei den beiden Geräten handelt es sich laut Bambey um Ausrüstung, die weit über den rettungsdienstlichen Standard hinausgehe.

Der Verein habe damit wieder geholfen, die Nachteile der langen Transportwege etwas abzumildern. Dies sei aber nur möglich durch großzügige Spenden, betonte Bambey. Er dankte insbesondere den Großspendern, der Firma Schmölz aus Erfweiler für 3000 Euro, der VR-.Bank SÜW- Wasgau für 1000 Euro und dem Verkehrsverein Dahn für 500 Euro.

Spenden

Wer die Notfallversorgung im Dahner Tal unterstützen will, kann spenden an den Förderverein zur Lebensrettung e.V., VR Bank SÜW-Wasgau, IBAN: DE23 5489 1300 0070 8861 03