Eine deutlich sichtbare Hausnummer kann Leben retten – darauf weisen Notärzte hin. Um die Bürger auf die Bedeutung einer klaren Kennzeichnung hinzuweisen, haben Notärzte nun sogar eine Verlosungsaktion gestartet.

Die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte (agswn) hat deshalb eine Aktion gestartet, mit der die Menschen auf den Stellenwert gut erkennbarer Hausnummern für Notfalleinsätze hingewiesen werden sollen. Denn trotz aller modernen Navigationstechnik sei die Hausnummer weiterhin ein wichtiger Baustein für schnelle Hilfe im Notfall, stellt die Arbeitsgemeinschaft fest. Landrätin Susanne Ganster unterstützt diese Initiative und ruft zur Überprüfung der Hausnummern an Wohngebäuden, aber auch Gewerbebetrieben auf. „Für Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr oder der Polizei ist eine gut sichtbare Kennzeichnung mitunter lebenswichtig, um den Einsatzort schnell zu erreichen“, schließt sich Ganster der Initiative an. Natürlich gebe es die rechtlichen Vorgaben im Baugesetzbuch, den Landesbauordnungen und den örtlichen Satzungen und Verordnungen – aber alle sollten ein ganz eigenes Interesse an der guten Sichtbarkeit der Hausnummer haben.

DRK-Rettungsdienst: Auch Einsatzort sollte für Helfer gut erkennbar sein

Die agswn bewirbt die Aktion beispielsweise auf der Seite www.zeigmirdeinenummer.de, auf Facebook, Instagram und Twitter (ZeigmirDN) und freut sich über Beispiele besonders gelungener Kennzeichnungen. Unter allen Einsendungen bis zum 31. Oktober werden 100 einfach zu bedienende Beatmungshilfen für Ersthelfer verlost. In einer weiteren Aktion sollen die Bürger aufgerufen werden, ihren Kommunen einen Hinweis zu geben, wenn Straßenschilder schlecht erkennbar sind – wieder gekoppelt mit einer Verlosung.

Geschäftsführer Jürgen See vom DRK-Rettungsdienst Südpfalz ergänzt, dass nicht nur gut erkennbare Beschilderungen und Hausnummern wichtig sind, sondern die Örtlichkeiten der Notfallstellen für die anrückenden Retter besser erkennbar sein sollten. „Dies kann durch eine einweisende Person und nachts beispielsweise durch eine erkennbare Außenbeleuchtung erfolgen. Liegt der Notfallort an einem nicht gut erkennbaren Ort, sollte der Anrufende bereits bei Notruf über die Notrufnummer 112 einen Hinweis dazu gegeben“, sagt See. „Wenn es Probleme beim Auffinden der Einsatzstelle gab, versuchen unsere Rettungskräfte die Bewohner direkt darauf aufmerksam machen“.