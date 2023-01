Der Landkreis Südwestpfalz will in diesem Jahr ein Radverkehrskonzept vorstellen. Derzeit läuft die Planungsphase. Bis zum 8. Januar können sich die Bürger an einer Umfrage beteiligen und dabei ihre Ideen und Vorschläge nennen.

Weil der Landkreis Südwestpfalz fahrradfreundlicher werden will, hat er ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Ziel ist es, das Radfahren im Alltagsverkehr attraktiv zu machen. Das derzeitige Streckennetz ist 900 Kilometer lang. Bei einer Umfrage können Nutzer der Radwege das vorhandene Angebot bewerten, auf Schwächen hinweisen und Mängel nennen. Außerdem können Wünsche geäußert werden. Seit Beginn der Befragung Ende November wurde die Seite 564-mal aufgerufen. Laut Auskunft der Pressestelle des Landkreises hätten bislang 395 Personen die Umfrage komplett beantwortet.

Auf den elf Seiten der Umfrage gibt es mehrere Fragebögen. Darin geht es um die Verkehrsmittelwahl und den Wegezweck, um das Fahrradklima in Bezug auf die alltägliche Nutzung und um die Ansprüche, die das künftige Radwegenetz erfüllen sollte, um es selbst zu nutzen. Schließlich wird auch noch erfragt, was einen derzeit davon abhält, das Rad zu nutzen. Kernstücke sind drei interaktive Karten, die das vorhandene Radwegenetz abbilden, auf denen man die derzeit genutzten Routen angeben und gewünschte Ergänzungen eintragen kann. Die Karten sind zoombar, Eintragungen sind nicht nur zwischen Orten, sondern auch innerörtlich möglich, wenn es etwa um eine Verbesserung des Schulwegs geht.

Im Sommer sollen die Südwestpfälzer bei Bürgerkonferenzen in allen sieben Verbandsgemeinden erneut die Gelegenheit haben, sich zu den Ergebnissen zu äußern und Wünsche einzubringen. Das Radverkehrskonzept soll dann im Herbst vorliegen.