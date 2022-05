An diesem Wochenende ruft der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Zweibrücker Land zur Vogelzählaktion „Stunde der Gartenvögel“ auf. Bei der bundesweiten Aktion wird der Ist-Zustand der Vogelwelt ausgewertet.

An der Zählung vom Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Mai, kann sich jeder Naturfreund beteiligen. „Je höher die Beteiligung in unserer Region ist, desto besser können wir einschätzen, ob wir unserer heimischen Vogelwelt noch ein lebenswertes Zuhause schenken“, sagt die Nabu-Vorsitzende Miriam Krumbach aus Zweibrücken. An einem passenden Plätzchen im Garten, vom offenen Zimmerfenster, dem Balkon oder einer Bank in der Natur aus sollte von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert werden, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Ein Formular als praktische Zählhilfe mit zahlreich abgebildeten Gartenvögeln kann man sich aus dem Internet ausdrucken. Zähl-Ergebnisse können online bis zum 23. Mai abgegeben werden. Wer an der Zählung teilnimmt, kann etwas gewinnen: Der Nabu verlost dieses Jahr Ferngläser, Nistkästen, Vogeltränken und Vogelbestimmungsbücher.

Im vergangenen Jahr haben bundesweit über 161.000 Vogelfreunde ihre Ergebnisse aus 108.000 Gärten gemeldet. Gezählt wurden über drei Millionen Vögel, was den Fachleuten beim Nabu wichtige Daten zum Auswerten lieferte. Aus den Mitteilungen hat es sich unter anderem ergeben, dass die Anzahl der Distelfinken wieder zugenommen hat, die des Hausrotschwanzes weiterhin abnimmt und die Blaumeisen ihre schlimmen Verluste durch Krankheit überwinden. Zuletzt waren auch Dompfaff und Kernbeißer wieder im Aufwind.

Info

Die Beobachtungen können online unter www.stundedergartenvoegel.de weitergegeben werden. Meldungen sind auch unter Telefon 0800 1157115 oder per Post an NABU, Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin, möglich. Gemeldet werden kann auch über die kostenlose NABU-App Vogelwelt, die man unter www.NABU.de/vogelwelt findet.