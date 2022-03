Für Noah Koresch aus Merzalben beginnt jetzt eine Schnupperphase. Verschiedene Praktika, um einen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche zu bekommen, stehen im Terminplan des 18-Jährigen. Dazu noch ein bisschen Urlaub – und den hat er sich sicher verdient: Das beste Abitur an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben legte er ab, Note 1,7. „War nie mein Plan“, sagt er. Freut sich aber.

Nach einer Oberstufenzeit, die sich für ihn und seine Mitabiturienten oft nur vor dem Computerbildschirm abspielte, hieß es am Donnerstag rein in den Anzug oder das Ballkleid und zur Abiturfeier im Bürgerhaus. „Das haben sie sich wirklich verdient“, freute sich Schulleiterin Ina Schatzmann-Hinkel, die ihren ersten Abiturjahrgang an der IGS verabschieden durfte, für die Schüler. Dass Noah Koresch einer der Organisatoren dieser Abifeier war – darauf hätten wohl alle gewettet. Seit der fünften Klasse gehörte er zu den Schülern, die durch Leistung, Engagement und ihren Einsatz für Mitschüler immer wieder positiv auffielen.

Abifeier in Präsenz als schöner Abschluss

Corona habe die vergangenen beiden Jahre an der Schule maßgeblich geprägt. „Das hätten wir uns sicher anders vorgestellt“, bedauert er, dass der Kontakt unter den Schülern litt. „Kontakt hatten wir aber trotzdem immer. Zumindest digital“, sagt er. Dass jetzt zusammen gefeiert werden könne – es ist die erste Abiturfeier in Präsenz nach zwei Jahren Pause – sei ein schöner Abschluss der Schulzeit.

Einer der Höhepunkte in der Schulzeit für ihn: „Als wir 2019 im Mainzer Landtag beim Schülerparlament dabei waren“, bestätigt er. Die Positionen der IGS-Vertreter im Parlament vertrat er damals vorbildlich. Es ging um ein wichtiges gesellschaftliches Thema: Mobilität im Alter. Stellvertretender Schülersprecher, über die gesamte Schullaufbahn immer wieder Klassen- beziehungsweise Kurssprecher, diese Ämter stehen in seiner Vita. Koresch zeigt Haltung. Das soll auch so bleiben, wenn er im Herbst ein Studium beginnt. „Ein Studium im technischen Bereich soll es werden“, sagt er. Genaueres werde sich noch ergeben. Englisch, Mathematik und Deutsch waren seine Leistungskurse.

In seiner Freizeit ist Koresch gerne auf dem Fahrrad unterwegs. Mountainbike und Rennrad – er fährt beides gerne. „Fahrradfahren war auch zu Corona-Zeiten immer gut machbar. Zumindest allein. In der größeren Gruppe leider auch nicht“, sagt er. Auf dem Bike wird er auch in den nächsten Wochen immer mal unterwegs sein.