Möglichst nachhaltig handeln – das hat sich der Hauensteiner Einzelhändler Philip Seibel bei Outdoor-Bekleidung, Kinderbedarf und Sneakern zum Ziel gesetzt. Es ist ein Konzept, das sich bei Marken und Ladenauftritt widerspiegelt. Aber auch eines, dem die Realität noch so manche Grenze setzt.

Viel Betrieb ist an diesem Wochentag nicht in der Shoe City am Beginn der Hauensteiner Schuhmeile. Der Januar ist ein eher ruhiger Monat. Mit den Monaten davor ist Philip Seibel jedoch zufrieden: